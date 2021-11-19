Канберра, , 10:39 — REGNUM Сегодня, 19 ноября, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прошел ревакцинацию от COVID-19, получив третью бустерную дозу препарата. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

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Моррисон предпочел вакцинировать не один и под камеры встретился с 84-летней Джейн Малисиак, которая была первой австралийкой, получившей вакцину от COVID-19 еще в феврале этого года.

Отмечается, что Моррисону поставили прививку по прошествии восьми месяцев после того, как он был привит второй дозой вакцины Pfizer.

Примечательным фактом является то, что во время их первой встречи Моррисон и Малисиак, позируя перед журналистами, показали знак V, но пожилая женщина сделала жест ладонью к себе, что является неприличным. На этот раз, чтобы избежать насмешек журналистов, Моррисон и Малисиак предпочли просто поднять большие пальцы вверх.

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