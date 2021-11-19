Кемерово, 19 ноября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 3283 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 17 300 человек», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 70 182 случая заражения коронавирусом, 65 366 человек выздоровели, 1533 пациента скончались.