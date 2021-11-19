Сент-Пол, США, 19 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и отдал три результативных передачи. Также отличились Рем Питлик, Райан Хартман, Алекс Голигоски, Фредерик Годро, Матс Цуккарелло и Виктор Раск.

В составе «Далласа» точными бросками отметились форварды Якоб Петерсон и Джейми Бенн. Российский нападающий Денис Гурьянов отдал результативную передачу.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 22 очка. «Даллас» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 14 очками.

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