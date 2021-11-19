Москва, , 10:22 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение дополнительных обязанностей между вице-премьерами. Об этом 19 ноября сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В зону ответственности первого вице-премьера Андрея Белоусова будут входить вопросы адаптации экономики России к глобальному энергетическому переходу. Уточняется, что до 15 декабря в правительство должен быть внесён план конкретных действий в условиях низкоуглеродного развития, Белоусов будет осуществлять общую координацию работы.

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко получил полномочия по совершенствованию структуры госаппарата, госкорпораций, госкомпаний, компаний с госучастием, а также финансируемых из бюджета автономных некоммерческих организаций.

Кроме того, Григоренко будет координировать работу Аналитического центра при правительстве РФ.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать АНО «Национальные приоритеты», координирующей работу по нацпроектам, а также образовательный фонд, поддерживающий одарённых детей, «Талант и успех». Также Чернышенко продолжит руководить Координационным центром правительства РФ. В его обязанности входит и взаимодействие с органами власти федеральной территории «Сириус».