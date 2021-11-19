Мельбурн, Австралия, , 10:38 — REGNUM Премьер-министр штата Виктория (юго-восток Австралии) Дэниел Эндрюс осудил «агрессивные и экстремистские угрозы», направленные ему и его семье со стороны людей, которые выступают против усилий правительства штата по борьбе с пандемией. Об этом он заявил 19 ноября в эфире телеканала Nine News.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Эндрюс отметил, что угрозы «ярых антиваксеров» были направлены не только в его сторону, но и в адрес его супруги и детей.

«Мы видели, как экстремисты, яростные антиваксеры и другие люди угрожали мне, моей жене и детям», — заявил премьер-министр.

Ранее на этой неделе толпы горожан устраивали на улицах столицы штата Мельбурна массовые демонстрации в знак протеста против действий Эндрюса в связи со вспышкой COVID-19 и попыткой принятия нового закона о пандемии, который расширит полномочия местного правительства. Протесты против ковид-ограничений состоялись и в других крупных мегаполисах Австралии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Квинсленде девушку с переломами рёбер заставили пересечь границу пешком