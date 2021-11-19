Москва, , 10:20 — REGNUM Трудности с ввозом сырья из Китая возникли у российских производителей продуктов и напитков. Об этом 19 ноября сообщает издание «Коммерсантъ».

Газировка

По данным источника, в результате перегрузки портов Дальнего Востока российские компании столкнулись с трудностями по поставкам лимонной кислоты из Китая, что может стать причиной сокращения производства этого вида напитков.

Как отметил президент «Союзнапитков» Максим Новиков, в случае длительного разрыва логистической цепочки это может негативно отразиться на всем цикле, а сокращение количества выпускаемых напитков — способствовать резкому росту цен на них.

Также исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал, что в данный момент у поставщиков имеются «критические логистические проблемы» с контейнерными перевозками упаковки, оборудования, пищевых ингредиентов.

При этом он указал, что на данный момент российские порты оснащены менее чем 50 причалами, из которых только 13 занимаются импортными контейнерами, и в результате происходит большого скопления грузов, из-за чего процесс разгрузки может затягиваться до месяца.

Кроме того, отмечается, что собеседник издания в одной из экспедиторских компаний пояснил, что происходящие является следствием глобального логистического сбоя из-за пандемии, который продолжается уже второй год. В то же время он добавил, что в китайских портах все время вводят новые ограничения, а в южнокорейском порту Пусан, загруженном на 95% огромная пробка.

Помимо того, уточняется, что число заказов со стороны российских импортеров, которые год назад при их планировании не учли стремительного роста рынков, сильно увеличилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хакасии за неделю значительное всего подорожали белокочанная капуста, чёрный чай и макароны.