Челябинск, 19 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Челябинской области к утру 19 ноября насчитывается 18 285 больных COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

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Сутками ранее в регионе таких насчитывалось 18 311 человек, а на 17 ноября — 18 336. Таким образом, количество ковид-пациентов ежедневно снижается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале выявили уже 121 558 носителей коронавируса. Из них вылечился 97 151 пациент, а 4810 скончались от COVID-19.