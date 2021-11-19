Афины , , 10:24 — REGNUM В Греции сертификаты о вакцинации людей старше 60 лет, а именно тех, кто завершил вакцинацию обеими дозами или однократной вакциной, теперь истекают не через шесть, а через семь месяцев с момента завершения вакцинации. Об этом сообщил премьер-министр Кирьякос Мицотакис во время обращения к нации вечером 18 ноября.

Греция heroix

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Соответствующее нововведение позволит людям в течение дополнительного месяца сделать третью прививку, добавил он. Отмечается, что по состоянию на 13 декабря эти люди не смогут входить в закрытые общественные помещения, если с момента полной вакцинации прошло более семи месяцев и они не были привиты третьей дозой.

Мицотакис подчеркнул, что проверки сертификатов о вакцинации и отрицательных результатов тестов среди широкой общественности будут усиливаться.