В городе Приморья отказались привиться от COVID-19 восемь работников скорых
Владивосток, 19 ноября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Находке Приморского края отстранены от работы восемь сотрудников службы скорой помощи. Медработники отказались пройти вакцинацию от COVID-19, сообщило ИА PrimaMedia.
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Увольнение восьми сотрудников не отразилось на работе скорых, заверил главврач скорой помощи Находки Андрей Джирма.
Он подчеркнул, что в службе скорой помощи продолжает работать достаточное количество бригад и призвал горожан не волноваться.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе Облучье Еврейской автономии собирались уволиться все врачи службы скорой помощи. Медработники не хотели прививаться от COVID-19. Сотрудники «скорых» изменили своё решение после беседы с главврачом скорой помощи ЕАО Владиславов Коганом, зампредом правительства региона Валерием Жуковым и руководителем здравоохранения округа Андреем Лебедевым.