Тбилиси, 19 ноября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Дроа» Елена Хоштария отказывается от приёма медицинских препаратов, облегчающих голодовку. Об этом она 19 ноября сообщила в соцсети в Facebook.

Facebook.comEKhoshtaria Елена Хоштария

Политик голодает с 3 ноября, требуя перевода из тюремной больницы в гражданскую клинику бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который также объявил голодовку. Накануне вечером его состояние ухудшилось, но о переводе экс-президента в клинику не сообщили.

«Я всю ночь ждала кадр или фразу, что его после всех рекомендаций врачей и паники переводят. В итоге я пришла к выводу, что времени больше нет, может, даже поздно», — написала Хоштария.

Она заявила, что отказывается от всех процедур, в том числе от переливания крови.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. В ноябре он согласился ее прекратить, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую клинику. Власти в этом отказывают, заявляя, что опасаются попыток освободить экс-президента. Вечером 18 ноября Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию. По последним данным, состояние бывшего президента стабилизировалось.