Симферополь, 19 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 884 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 ноября. Сутками ранее, 18 ноября, сообщалось о 878 новых ковид-пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшими за последние сутки после коронавируса признан 881 крымчанин. Зарегистрирована смерть ещё 21 ковид-пациента.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 112 132 случая заражения коронавирусом, выздоровели 99 812 человек. Скончались в Крыму за весь период от осложнений на фоне коронавируса 3352 человека.