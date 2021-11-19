Канберра, , 10:31 — REGNUM Молодая жительница из Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) утверждает, что ее заставили переходить границу Квинсленда пешком несмотря на то, что ее только что выписали из больницы после автомобильной аварии, в результате которой у нее диагностировали переломы ребер. О произошедшем 19 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

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20-летняя Фиби была доставлена в университетскую больницу Голд-Коста со сломанными ребрами, трещиной в районе грудной клетки и внутренним кровотечением после лобового столкновения 14 октября на трассе возле Твид-Хедс. Девушка, тест которой на COVID-19 в больнице дал отрицательный результат, рассказала, что менее чем через 24 часа после госпитализации ее выписали из больницы, посадили в такси и отвезли на границу Квинсленда.

Однако на границе водитель такси отказался перевозить ее на территорию Нового Южного Уэльса. В противном случае, объяснил мужчина, его не пустили бы обратно. В результате девушка была вынуждена пешком перейти границу и попасть в родной штат, где она проходила лечение последние три недели.

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