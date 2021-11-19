Саратов, , 10:47 — REGNUM В Саратовской области семья лишилась возможности проживать в принадлежащей им квартире в результате частичного обрушения конструкций многоквартирного дома. После данной публикации в интернете проблемой семьи заинтересовались следственные органы, ведется проверка, сообщает следственное управление СКР по региону.

Следователь Sledcom.ru

Из публикации выяснилось, что жительница поселка Красный Октябрь Саратовской области вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми проживала в квартире дома №40 на улице Нефтяников в поселке Красный Октябрь, которая была приобретена за счет средств материнского капитала.

23 июня 2019 года в доме произошло обрушение карниза и части несущей стены. Над детской комнатой квартиры женщины обвалились кирпичи, в дальнейшем произошел прогиб стены. Экспертиза подтвердила обрушение кирпичей несущей стены, неудовлетворительное состоянии кровли и другие дефекты, отметив, что в любой момент может произойти обрушение плиты-перекрытия.

Семья с двумя детьми из-за угрозы падения плиты с 23 июня 2019 года проживает в арендованной однокомнатной квартире. Саратовцы обращались с просьбой признать дом аварийным, либо сделать ремонт. До 20 сентября 2021 года власти пообещали заменить плиту, но вопрос до сих пор не решен.

ИА REGNUM напоминает, в городе Аткарске в частном доме с сыном-инвалидом проживает 91-летняя труженица тыла, Ее дом расположен в овраге. Соседи женщины, продав свой земельный участок, вырыли трубу, через которую осуществлялся отвод дождевой воды с придомовой территории. Теперь пожилая женщина вынуждена самостоятельно рыть траншеи для того, чтобы дом не подтопило.

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