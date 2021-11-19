Джакарта, 19 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Индонезии развернут семь самолетов KT-1 Wong Bee, чтобы оживить Чемпионат мира по мотогонкам World Superbike 2021 года на острове Ломбок, сообщает Kompas.

Tony Castley Мотогонки на выносливость

Семь самолетов выполнят маневры в небе над Ломбоком.

Финальная серия гонок состоится в провинции Центральный Ломбок 19−21 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия, Индонезия, Сингапур и Бруней выступили против участия лидера хунты Мьянмы Мин Аунг Хлаинга в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китая, намеченном на 22 ноября.