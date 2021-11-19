Канберра, , 10:29 — REGNUM За последние 24 часа на Северной территории Австралии были выявлены два новых случая COVID-19. Таким образом, количество подтвержденных заболевших, пострадавших от вспышки коронавируса в регионе, увеличилось до 25. Об этом 19 ноября в ходе пресс-конференци заявил глава правительства Северной территории Майкл Ганнер, передает телеканал Nine News.

Австралия Simon Clancy

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Новыми заболевшими стали 33-летний мужчина и 59-летняя женщина из числа коренного населения Австралии. Мужчина с положительным результатом теста является медицинским работником, который изначально контактировал с зараженных коронавирусом пациентом при оказании ему помощи.

Ганнер отметил, что 33-летний мужчина стал первым медицинским работником, который официально признал инфицированным коронавирусом на Северной территории.

Отмечается, что мужчина полностью привит от COVID-19, однако у него есть хронические проблемы со здоровьем, поэтому он был переведен в Королевскую больницу Дарвина для лечения.

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