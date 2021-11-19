Афины , 19 ноября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис объявил о новых ограничениях для непривитых взрослых граждан страны. Ограничения вступают в силу с понедельника, 22 ноября, соответствующее заявление Мицотакис сделал во время прямого обращения к нации вечером 18 ноября.

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Непривитым взрослым, которым до сих пор было запрещено посещать закрытые кафе и рестораны, также будет запрещено посещать все общественные закрытые помещения, включая кинотеатры, театры, спортивные залы, музеи и стадионы, даже если они могут представить отрицательный результат теста на коронавирус.

Эта мера не включает супермаркеты и продовольственные магазины, аптеки и городской транспорт, автобусы и поезда дальнего следования, церкви и святыни, сектор розничной торговли, парикмахерские и уличные бары и кафе. Конкретно в церкви невакцинированные могут войти только при предъявлении отрицательного результата экспресс-теста, ПЦР-теста или сертификата о перенесенной инфекции.

«Это немедленный акт защиты и, конечно же, косвенный толчок к вакцинации», — отметил премьер-министр.