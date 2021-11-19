Москва, 19 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Редкие документы периода Великой Отечественной войны, включая материалы об окружении и капитуляции немецких войск под Сталинградом, опубликованы на сайте Министерства обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Телефонный аппарат генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса и лапти немецких солдат, взятых в плен под Сталинградом

Архивные документы представлены в рамках мультимедийного проекта «Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны». Материалы из фондов Центрального архива Минобороны России относятся к завершающему эпизоду Сталинградской битвы. Тогда была разгромлена немецко-фашистская группировка и взят в плен командующий генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.

Так, представлен текст ультиматума командующему немецкой группировкой от советского командования. Из других документов следует, что нацистское руководство оттягивало капитуляцию любой ценой. Солдатам и офицерам угрожали, что в случае сдачи в плен они «никогда больше не увидят своих близких».

Фельдмаршал Паулюс, командующий 6-й армией, признал своё поражение и сложил оружие в том числе потому, что был удручён отсутствием упоминания находящихся в Сталинграде войск Герингом и Геббельсом в их радиовыступлении. Об этом говорится в одном из документов.

Замалчивание нацистским руководством провала под Сталинградом обернулось тем, что солдаты и унтер-офицеры целыми группами сдавались советским войскам.

В числе опубликованных документов — данные о советской операции «Уран» под Сталинградом. Её начали 19 ноября 1942 года для окружения и уничтожения немецкой группировки и завершили 2 февраля 1943 года. Итог операции — разгром 300-тысячной группировки нацистов, пленение более 90 тыс. солдат и офицеров и фельдмаршала Паулюса со всем его штабом.

Гитлеровцы, по данным Минобороны РФ, потеряли под Сталинградом около 1,5 млн человек. Это убитые, раненые, пленные и пропавшие без вести. Поражение в Сталинградской битве поколебало внешнеполитические позиции нацистов. Япония перестала планировать войну с Советским Союзом, Турция сохранила нейтралитет.

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