Турочакский район, Алтай, , 10:11 — REGNUM В Республике Алтай правоохранители пресекли факт незаконной рубки деревьев в лесу возле села Ишинск. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, к этому времени нарушители успели нарубить 851 деревьев породы «пихта».

Выброшенная елка

Четверо мужчин были доставлены в отделение полиции, где признались в содеянном. Выяснилось, что их нанял житель Горно-Алтайска, который таким образом хотел заработать на продаже елей к новому году.

«Заготовленное сырье мужчины складировали в лесу, в дальнейшем планируя вывезти. Однако закончить преступный замысел им помешали сотрудники полиции, обнаружившие следы незаконной деятельности», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере.