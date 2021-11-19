Уфа, 19 ноября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Мужчину, который спас провалившегося под лед ребенка, наградили в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Jayjay P Трещина во льду

За спасение семилетней девочки мужчину наградили медалью «За доблесть» от госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. В ближайшее время его планируют представить к государственной награде МЧС России.

«Сам Денис говорит, что на его месте так поступил бы любой отец, да к тому же еще многодетный. В их семье трое сыновей и дочь. Накануне все произошло на их глазах. Теперь папа для них — настоящий герой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в парке им. И. Якутова девочка прогуливалась по замерзшему озеру Солдатское в 20 метрах от берега, и в какой-то момент она ушла под лёд. Ёе спас местный житель 1980 года рождения.