Челябинск, 19 ноября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Челябинской области 18 ноября выявили 606 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели и выписаны за сутки 602 человека. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 121 558 носителей коронавируса. Вылечился 97 151 пациент.

Скончались от COVID-19 уже 4810 граждан. Это на 30 больше, чем сутками ранее.