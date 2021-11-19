Сидней, Австралия, 19 ноября 2021, 10:26 — REGNUM Бюро метеорологии 19 ноября предупредило о надвигающейся мощной грозе, которая настигнет Сидней 21 ноября. Ожидается, что в столице Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) может выпасть до 50 мм дождя, а западная часть города может оказаться затопленной. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия
Сидней, Австралия

20 ноября также высока вероятность дождя, но он будет слабее. Синоптики из Бюро метеорологии прогнозируют, что в течение этого дня выпадет в среднем от 3 до 10 мм осадков.

«Самый сильный дождливый день будет с воскресенья по понедельник», — заявила в эфире телеканал Nine News глава Центра по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Джейн Голдинг.

Напомним, что в центральных и западных районах Нового Южного Уэльса спасатели до сих пор справляются с последствиями наводнений, которые привели к эвакуации сотен домов.