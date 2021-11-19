Сидней, Австралия, 19 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Бюро метеорологии 19 ноября предупредило о надвигающейся мощной грозе, которая настигнет Сидней 21 ноября. Ожидается, что в столице Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) может выпасть до 50 мм дождя, а западная часть города может оказаться затопленной. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

20 ноября также высока вероятность дождя, но он будет слабее. Синоптики из Бюро метеорологии прогнозируют, что в течение этого дня выпадет в среднем от 3 до 10 мм осадков.

«Самый сильный дождливый день будет с воскресенья по понедельник», — заявила в эфире телеканал Nine News глава Центра по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Джейн Голдинг.

Напомним, что в центральных и западных районах Нового Южного Уэльса спасатели до сих пор справляются с последствиями наводнений, которые привели к эвакуации сотен домов.