Москва, , 10:09 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции в отношении деятельности уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Госдума

Поправки предусматривают включение граждан, претендующих на замещение должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, в перечень лиц, в отношении которых кредитные организации должны выдавать справки по операциям, счетам и вкладам.

Устанавливаются обязанности граждан, претендующих на замещение должностей финансовых омбудсменов представлять в Банк России сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей.

Также предполагается внести изменения, касающиеся осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей главного финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также лицами, замещающими данные должности.

Осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, и лицами, замещающими данные должности, в порядке, устанавливаемом нормативными актами Банка России.

Кроме того, на финансовых уполномоченных возлагается обязанность сообщать в Банк России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также уведомлять Банк России обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения финансовых уполномоченных к совершению коррупционных правонарушений.