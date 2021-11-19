Санкт-Петербург, , 10:23 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга частично поддержал иск гражданских активистов — деятелей культуры и депутатов Законодательного собрания города, которые хотели достучаться до городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в споре по историческому наследию Охтинского мыса. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Проект застройки Охтинского мыса «Газпром нефть»

Напомним, в мае 2021 года в районный суд Петербурга поступил коллективный иск от 21 человека — сотрудников Музея антропологии и этнографии РАН, Эрмитажа, АНО НИИ Культурного и природного наследия, Института истории материальной культуры РАН, Библиотеки Академии наук, представляющих археологическую общественность города, которые просили признать незаконным бездействие КГИОП в части непринятия решения о включении объекта «Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона» в перечень объектов культурного наследия.

Как выяснилось, эксперт, который ранее должен был изучить по заданию суда полный научный отчет о проведении археологических работ на Охтинском мысе, хранящийся в Институте археологии РАН (Москва), не включил в число объектов, подлежащих сохранению, рвы и основание башни крепости Ландскрона IV века. Для изучения полного научного отчета в Институт археологии РАН он не обращался, с подлинным отчетом не был знаком. Свое заключение сделал на основании копий отчета, предоставленных ему ООО «Город», не являвшимся правообладателем спорного участка. Несмотря на это, его заключение было положено в основу определения границ объекта культурного наследия «Ниеншанц».

"Суд требования административных истцов удовлетворил частично, признав незаконным бездействие в части нерассмотрения заявления, неорганизации проведения работ, обязав рассмотреть заявление в течение трех дней с момента вступления решения суда в законную силу», — уточнили в ОПС.

Отметим, на Охтинском мысе компания «Газпром нефть», владеющая участком, планирует разместить свой офисно-деловой центр с общественными пространствами. В то же время петербургские градозащитники предлагают запретить здесь любое новое строительство.

Однако в апреле 2021 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил намерение создать в Северной столице Археологический музей, в состав которого будет включена историческая часть территории Охтинского мыса. Там разместится выставочный зал площадью 1,5 тыс. кв. метров. Вместе с тем, на Охтинском мысе будет возведен комплекс из двух зданий средней высотой 28 метров в виде хрустального корабля и общедоступного общественного парка. Кроме того, в здании планируется создать крытый атриум, также доступный жителям и туристам.

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