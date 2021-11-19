Москва, 19 ноября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Политическая ситуация вокруг вакцинации против COVID-19 в России уже близка к накаленной, а враги России уже готовятся к возможному прыжку, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян

Политолог отметил, что ситуация вокруг принудительной вакцинации в России начинает накаляться. И в большинстве своем главными противниками принудительного навязывания вакцинации в России стали правоконсервативные религиозные группы, что делает им месть. Именно они проявили твердость в противодействии навязыванию вакцин. Но эти группы никогда не пойдут против государства и власти, очень скромно заявляя свою позицию, укрепляя свое влияние и наращивая численность.

«Если нужны не отчеты о том, что покричали-покричали даже громче, чем раньше, а отчет от результатах, то это видно, что очень плохо все происходит. Но у меня есть семь-восемь симптомов того, когда леваки и те, кто их дергает с Украины, начинают вмешиваться в процесс. Там появляется другая семантика, другой кадр и все прочее. Этого нельзя допустить. Россия — не Дания и не Швеция, и не Китай. Россия — это страна, которая все время висит на волоске, и ей все время нужно думать о консолидации общества. Везде надо думать, но тут особенно. Происходящее в политическом смысле становится все более тревожным. Температура нарастает. Вы ходите это подавлять?», — заметил Кургинян.

Он отметил, что бытует мнение, согласно которому нужно хвататься за вакцинацию, потому что ничего другого сейчас нет в качестве инструмента борьбы с вирусом. Для этого проводится аналогия с выпрыгиванием людей с 20-го этажа здания при пожаре как средства спасения. Но главное, было сказано, не нужно тушить пожар керосином. А делается именно это.

«Какая-то женщина, если мне не изменяет память, по основной профессии гинеколог, возглавляющая какую-то из бюрократических структур… уже требует от своих сотрудников, чтобы они писали письма в прокуратуру и доносили на всех, кто там пролетаризирует вакцинацию. Во-первых, шарман, мы вернули фарс на 37-й год и благословили всяческое доносительство. Но это еще не все. Ну попробовала бы женщина при Сталине рассылать такие директивы. При Сталине все знали свое место, и были органы, которые бдили, а все остальные могли в порядке самодеятельности одиночной. Сегодня это делает какое-то бюрократическое ведомство, никакого отношения к этому не имеющее, завтра это сделает какая-нибудь торговая сеть. Вы считаете, что мы укрепляем систему? Мы ее разрушаем», — заявил Кургинян

При этом, отметил эксперт, президент России Владимир Путин заявил о том, что вакцинация должна быть добровольной, а на деле имеют место такие демарши, не идет ли речь уже речи о прямом саботаже.

«Что некоторые барышни нервные или лица мужского пола говорят ему: «А не пошел ли ты на три буквы»? Вопрос ведь не в том, что на самом деле, а вопрос в образе, да? А мы что потом с этим образом будем делать? Это переход к мелкодисперсной инициативе. Стали на за это вырезал всех инициативщиков, потому что хотел иметь устойчивую систему. 37-й год сам по себе отвратителен, но он вдвойне отвратителен, потому что на каждого человека, который там что-нибудь хотел, пылая идиотским огнем доложить родным органом, приходилось три человека, которые хотели получить лишнюю комнату в коммунальной квартире. Но в нем была логика. А то, что сейчас происходит — это логика хаотизированно-нагнетаемого административного произвола», — добавил Кургинян.

По его словам, когда враг и вся его пятая колонна, находящаяся в России, видят, что тема становится актуальной и нагретой, они могут запустить любые процессы. Он также добавил, что если кто-то думает, что в России кто-то после этого будет больше прививаться, то он ошибается. И каждый раз, когда идет в России обязаловка, это вызывает крайне негативную реакцию.