Оренбург, 19 ноября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области устанавливается ненастная погода. К снегопадам добавляется сильный ветер.

ИА REGNUM Метель

По данным гидрометцентра, 19 ноября в западных и северных районах будет идти небольшой снег. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха составит 0…-5°C. На дорогах региона гололедица, поэтому автовладельцам следует быть предельно внимательными.

В ночь на 20 ноября осадки сохранятся, а ветер усилится до 18 метров в секунду. Ночью может похолодать до — 8 °C. Днем температура воздуха составит — 4,+1°C.