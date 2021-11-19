Мельбурн, Австралия, 19 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Дочь члена парламента Виктории (юго-восток Австралии) Энди Меддика подверглась нападению со стороны неизвестного за то, что она «слишком много занималась политикой». Об этом стало известно 19 ноября, когда Килан Меддик рассказала о случившемся у себя в Instagram.

Чайнатаун. Мельбурн

В социальной сети Килан Меддик отметила, что она была вынуждена бежать за помощью после того, как прошедшей ночью на одной из улиц Мельбурна мужчина бросил ей в голову аэрозольный баллончик.

«Сегодня вечером на Смит-стрит в Фицрой на меня напал мужчина за мою «политическую позицию». Он гнался за мной по улице, когда я звала на помощь, и бросил мне в голову баллончик с распылителем», — рассказала потерпевшая.

Впоследствии девушке удалось скрыться, добежав до ближайшей больницы. Она была госпитализирована, но вскоре медики отпустили ее домой.

Килан Меддик является представителем ЛГБТ-сообщества и известна своей правозащитной деятельностью.