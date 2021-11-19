Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Имя Героя России Василисы Пащенко, погибшей в 1945 году в нервном бою с гитлеровцами в Чехословакии, присвоят одной из школ города Миллерово. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Цитата из к/ф «Чистое небо». Реж. Григорий Чухрай. 1961. СССР Золотая Звезда Героя

«В Ростовской области принято решение назвать в честь мужественной землячки одну из миллеровских школ. Единственная из экипажа оставшаяся в живых после падения подбитого самолёта, младший сержант Василиса Пащенко, сколько могла, стреляла из бортового пулемета по приближавшимся врагам. По свидетельству очевидцев, уничтожила немало фашистов», — написал глава региона в Instagram.

Василиса Пащенко родилась в Миллерово. Ей было 19 лет, когда она ушла на фронт, где была принята стрелком в состав экипажа бомбардировщика. Погибла лётчица в районе чешского села Лоденице за 20 дней до Победы. Её останки покоятся в братской могиле в Оржехове (Чехия).

Указом президента РФ младшему сержанту Василисе Пащенко было присвоено звание Героя России (посмертно).