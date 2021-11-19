Киев, 19 ноября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Малые города Украины могут обанкротиться из-за разницы между установленными тарифами на газ для населения Украины и реальной ценой голубого топлива. Такое мнение 19 ноября высказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью порталу «Цензор».

Gov.ua Виталий Кличко

По словам киевского градоначальника, украинская столица выделила 2 млрд гривен (свыше $75 млн) для компенсации разницы между тарифами на газ для населения и его реальной ценой, что произошло из-за увеличения цен на голубое топливо.

«Это стоит бюджету города больших денег. А где возьмут большие средства другие города, у которых такой возможности нет? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва. А правительство до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы», — сказал Кличко.

Также он добавил, что «80% составляющей тарифов — это стоимость энергоносителей, цена на электричество и газ» и рассказал, что мэры украинских городов, по его мнению, «сделали все» для того, чтобы тарифы для населения не выросли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в настоящее время власти Украины очень близки к тому, чтобы начать терять Донбасс и потому им нужна новая стратегия по этому региону.