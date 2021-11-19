Тбилиси, , 10:03 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 51 298 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4278 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 19 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего на текущую дату в стране выявили 804 571 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 741 470 победили инфекцию, в том числе 4154 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 11 352 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 63 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6490 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1173.

Днём ранее в Грузии в ходе 50 026 исследований выявили 4446 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 5320 человек, скончались 77 пациента с COVID-19.

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