Москва, , 10:06 — REGNUM С жалобой о нарушении права на внеочередное предоставление жилья обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину 18 ноября двое граждан Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Квартира Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Глава СК провёл приём граждан в режиме видео-конференц-связи. Волгоградцы рассказали, что, несмотря на вступившие в законную силу решения суда в мае 2021 года, они до сих пор не обеспечены квартирами. По словам руководителя регионального СК по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело о халатности, потерпевшими признаны восемь человек. Обвинение пока никому не предъявлено.

По данным следственного управления по Волгоградской области, с 2016 по 2021 годы численность граждан, включённых в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа, нуждающихся в жилом помещении, увеличилась почти в два раза — с 3 647 до 5 165. Дети сироты получили 155 квартир, из них 149 — по судебным решениям. Не исполнены ещё 968 решений суда о предоставлении жилья сиротам.