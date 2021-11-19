Москва, 19 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Москва присоединилась к межрегиональной команде по разработке мастер-плана Большого Золотого кольца, который является проектом долгосрочного комплексного развития Центрального федерального округа как единого туристического кластера. Как заявили 19 ноября ИА REGNUM в Комитете по туризму города Москвы, в рабочую группу вошли представители 10 регионов Центральной России: Москвы, Московской, Тверской, Тульской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ярославской областей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

Ypmuseum.ru «Ясная Поляна» Толстых в Тульской области

Объединение туристических, культурных, инновационных, образовательных ресурсов Москвы и регионов Центральной России позволит сформировать современное конкурентное экспортное предложение как для внутренних, так и для въездных туристов. Эксперты надеются, что везультатом совместной деятельности и реализации мастер-плана станет увеличение туристического потока на территории Москвы и ЦФО.

Ярославль

Стоит отметить, что турпродукты регионов Золотого кольца представлены и активно продвигаются на цифровом туристическом сервисе RUSSPASS, где представлено более с100 предложений по городам Золотого кольца. Туристы могут выбрать проработанные маршруты или составить свой индивидуальный план поездки.