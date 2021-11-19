Буффало, США, , 10:01 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0.

Никита Задоров Nhl.com

В составе «Калгари» по дублю оформили нападающие Джонни Годро и Эндрю Манджапане. Ещё одну шайбу забросил форвард Мэттью Ткачук.

Российский защитник Никита Задоров отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Калгари» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 23 очка. «Баффало» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 16 очками.

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