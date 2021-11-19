Москва, 19 ноября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Иностранные вакцины, если их разрешат в России, практически не будут востребованы. Об этом основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил 19 ноября ТАСС.

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По его словам, некоторые люди действительно готовы привиться от коронавирусной инфекции только зарубежными вакцинами, они ждут, что эти препараты допустят в Россию. Однако иностранные вакцины — конкуренты для отечественных, и государство не заинтересовано в субсидировании их производства.

Зарубежные вакцины могут быть доступны только в частной российской медицине, полагает Исаев. Они дорого стоят, транспортировать их в Россию сложно. Потенциальные потребители таких препаратов — некоторые обеспеченные люди из городов с миллионным населением.

«С точки зрения популяции их число будет настолько мизерно, что глобальной роли не сыграет», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в настоящее время зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. Это «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник Лайт» и «Эпиваккорона-Н»

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