Салехард, 19 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. На Ямале президент Фонда «Новые имена», выдающийся пианист современности Денис Мацуев вручил стипендии одарённым детям за высокие творческие достижения. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Matsuev.ru Денис Мацуев

Награды получили ямальские школьники — пианистка Нирвана Исаева, аккордеонист Всеволод Чижов и художница Василина Марченко.

Стипендия предусматривает не только премию в денежном эквиваленте, но и бесплатное посещение международной летней творческой школы, а также участие в творческих мероприятиях Фонда «Новые имена».

Денис Мацуев отметил, что пристрастие главы Ямала Дмитрия Артюхова к классической музыке, который сам хорошо играет на фортепиано, в ямальских музыкальных школах появились новые и очень качественные музыкальные инструменты.

«Молодые таланты, которые здесь растут, всегда будут помнить, что начальное образование они получили в таком замечательном регионе, при такой поддержке властей. Это пример для подражания, я буду об этом говорить в любой точке на земле», — отметил Денис Мацуев.