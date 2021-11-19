Москва, , 09:59 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования на поддержку пострадавших от ливней аграриев Крыма. Об этом 19 ноября сообщает сайт правительства России.

Последствия ливня в Крыму 82.mchs.gov.ru

Аграрии понесли убытки в результате сильных дождей, которые прошли на полуострове летом 2021 года. Федеральные выплаты получат семь сельскохозяйственных организаций, три фермерских хозяйства и одно ЛПХ. Деньги поступят из резервного фонда правительства.

В правительстве напомнили, что ливни повредили сельскохозяйственные культуры на площади 490 гектаров, также в хозяйствах погибли свыше 250 птиц.