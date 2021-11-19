Магас, , 09:59 — REGNUM Ингушетии с учетом многочисленных проблем в социально-экономической сфере требуется специальная программа развития. Между тем пока регион не входит в число субъектов РФ включенных в программу индивидуального развития из-за низкого уровня доходов на душу населения, высокого уровня безработицы. Власти региона рассчитывают на помощь сенаторов в плане включения в этот список. Об этом заявил в ходе заседания комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации РФ председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин.

Флаг Ингушетии

«Ингушетия, в которой данные показатели значительно ниже большинства субъектов, включенных в программу индивидуального развития, не вошла в указанный перечень, поскольку участвует в программе «Развитие СКФО», однако объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на реализацию данной программы с 2020 по 2024 год, составляет ноль рублей. Таким образом, ни механизм индивидуального выравнивания бюджетной обеспеченности, ни индивидуальная программа развития в отношении региона не реализуются», — приводит слова премьер-министра пресс-служба главы и правительства Ингушетии.

Председатель комитета по бюджету Анатолий Артамонов предложил сенаторам выехать в Ингушетию, чтобы на месте изучить ситуацию более детально.

«Так не должно быть, что один регион успешно развиваем, а другой, который находится рядом, бедствует», — заявил Артамонов.

Он также предложил внести в проект постановления заседания комитета вопрос о принятии индивидуальной программы социально-экономического развития Ингушетии. Сенаторы согласились с этим предложением единогласно.