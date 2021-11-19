Уфа, 19 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. 677 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике выявили 98 973 случая заражения этой инфекцией. При этом в регионе справился с ней 87 891 человек, в том числе в минувшие сутки победили вирус 679 человек.

Отмечается, что в прошедшие 24 часа в регионе констатировали смерть 28 пациентов с COVID-19, всего в республике скончались 3189 таких пациентов.

Прививки от COVID-19 поставили 1 866 367 человек, завершили вакцинацию 1 584 079 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 ноября в республике за сутки выявили 681 случай заражения коронавирусом.