Оренбург, 19 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд апелляционной инстанции рассмотрел жалобу на решение Оренбургского районного суда о взыскании с работника промпредприятия 2,5 млн рублей. Вердикт оставлен без изменения и вступил в законную силу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Коррупция

Установлено, что начальник снабжения промышленного предприятия неоднократно получал от представителей контрагентов денежные средства в ответ на покровительство при заключении договоров. В качестве коммерческого подкупа было получено более 2,5 млн рублей.

Ранее суд вынес приговор в отношении работника предприятия, установив его вину в коррупционном преступлении. Прокурор через суд потребовал взыскать в доход государства всю сумму незаконного полученных денег.