Москва, 19 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Северном и Северо-Западном административных округах Москвы построят деловой центр площадью 56 тыс. кв. метров и промышленный технопарк площадью 76,7 тыс. кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.

Psnp.ru Технопарк

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, инвестиции составят 8,5 млрд рублей. После реализации проектов в столице появится более 2 тысяч новых рабочих мест.

«Такая стратегия комплексного развития позволяет создавать баланс между жилыми и коммерческими площадями, а также развивать концепцию «15-минутного города», когда жители в небольшом радиусе от своего дома смогут найти всё необходимое», — пояснил Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, два новых высокотехнологичных производства открылись в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

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