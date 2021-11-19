Лас-Вегас, США, 19 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Basevych Andrey Евгений Дадонов

В составе «Вегаса» дубль оформил защитник Зак Уайтклауд. Ещё по шайбе забросили защитник Николас Хаг и форварды Пол Коттер и Райлли Смит. Российский нападающий Евгений Дадонов отдал одну результативную передачу.

В составе «Детройта» точными бросками отметились форварды Дживани Смит и Джо Велено.

На сегодняшний день «Вегас» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 20 очков. «Детройт» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 18 очками.

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