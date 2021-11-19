Воронеж, 19 ноября 2021, 09:56 — REGNUM В Воронежской области, несмотря на некоторую ситуацию с заболеваемостью COVID-19, снимать ограничения намерены аккуратно. Об этом 18 ноября на заседании оперштаба заявил глава региона Александр Гусев, сообщила пресс-служба облправительства.
Как сообщало ИА REGNUM, систему QR-кодов в Воронежской области ввели с середины октября — сначала для посещения кафе и ресторанов, а затем их действие распространили на большинство общественных мест — от торговых центров до театров и кинотеатров.