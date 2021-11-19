Воронеж, 19 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Воронежской области, несмотря на некоторую ситуацию с заболеваемостью COVID-19, снимать ограничения намерены аккуратно. Об этом 18 ноября на заседании оперштаба заявил глава региона Александр Гусев, сообщила пресс-служба облправительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Введение QR-кодов

«Дискуссии о введении QR-кодов активно идут. Но когда несколько десятков человек в день умирают, нужно задуматься, а не являются ли те, кто выступает за отмену QR-кодов, способствующими гибели пациентов. Мы будем аккуратно отменять ограничения. Многие с пониманием относятся к QR-кодам. И предприниматели должны понимать, что жизни людей важнее прибыли», — сказал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, систему QR-кодов в Воронежской области ввели с середины октября — сначала для посещения кафе и ресторанов, а затем их действие распространили на большинство общественных мест — от торговых центров до театров и кинотеатров.