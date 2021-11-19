Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Как следует из последнего опроса Квиннипэкского университета, в настоящее время деятельность президента США Джо Байдена одобряет только 36% жителей страны, что стало новым самым низким в истории показателем. Результаты опроса 19 ноября приводит издание The Hill.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

При этом предыдущее минимальное значение (38%) рейтинга американского президента было зафиксировано в октябре текущего года.

В то же время, негативно оценили деятельность нынешнего американского лидера 53%, что на 1% больше, чем в прошлом месяце. Также жители США наиболее плохо оценивают деятельность Байдена в экономике (поддержало президента только 34% респондентов), борьбе с пандемией (45%), внешней политике (33%) и борьбе с климатическими изменениями (41%).

Кроме того, 51% опрошенных не доверяет Байдену, а считают его честным только 42%. Еще 57% респондентов отметили, что нынешний президент США не обладает хорошими лидерскими качествами и в обратном уверены 37%. Помимо этого, 56% назвали действующую американскую администрацию недостаточно компетентной и с ними не согласны 40% респондентов.