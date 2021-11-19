Сеул, , 09:56 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 19 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

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По их словам, коронавирус выявлен у десяти человек.

Известно, что девять военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 468.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2175.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3034 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 409 099.

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