Благовещенск, , 09:56 — REGNUM В Магдагачинском районе Амурской области локомотив протаранил грузовик. Автомобиль двигался через переезд на красный сигнал светофора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Поезд Дарья Антонова © ИА REGNUM

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ЧП произошло на станции Гонжа около 14.00 по местному времени (9.00 по мск). В ДТП пострадал машинист состава. Он применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Во время аварии были повреждены три опоры, нарушены пути. В связи с этим будет задержано прибытие поездов Москва-Владивосток, Хабаровск-Нерюнгри и электрички Сковородино-Магдагачи.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное ДТП произошло в Амурской области на станции Ледяная в октябре. Тогда с грузовиком столкнулся грузовой поезд. Автомобиль также выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.