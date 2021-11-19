Калужские микропредприятия перейдут на упрощенную систему налогообложения
Калуга, 19 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Калужская область вошла в число четырёх пилотных регионов, в которых с 1 июля 2022 года будет опробована авторизированная упрощенная система налогообложения для микропредприятий, сообщил в соцсетях губернатор области Владислав Шапша.
Спецрежим «Автоматизированная система налогообложения» направлен на упрощение взаимодействие между государством и бизнесом. Участниками эксперимента могут стать могут стать микропредприятия, организации и ИП, отвечающие ряду требований, а переход на АСН можно осуществить по заявлению налогоплательщика.
Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по упрощенной системе налогообложения для микропредприятий продлится около шести лет. В правительстве России рассчитывают, что такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведёт к снижению непроизводственных издержек. Следовательно, освободившиеся средства будут вкладываться в развитие собственного бизнеса.