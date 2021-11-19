Калуга, 19 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Калужская область вошла в число четырёх пилотных регионов, в которых с 1 июля 2022 года будет опробована авторизированная упрощенная система налогообложения для микропредприятий, сообщил в соцсетях губернатор области Владислав Шапша.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» На микропредприятии

Спецрежим «Автоматизированная система налогообложения» направлен на упрощение взаимодействие между государством и бизнесом. Участниками эксперимента могут стать могут стать микропредприятия, организации и ИП, отвечающие ряду требований, а переход на АСН можно осуществить по заявлению налогоплательщика.

«Спецрежим дает ряд несомненных преимуществ. Среди них — снижение издержек микробизнеса. отсутствие необходимости содержать бухгалтерию. Кроме того, при таком режиме все расчеты с бюджетом проводятся автоматически, а налогоплательщики освобождаются от подачи налоговой отчетности, отчетности в фонды. Однако налогоплательщики, желающие воспользоваться новой возможностью, должны будут выполнить обязательные условия: применять контрольно-кассовую технику и выплачивать зарплату сотрудникам только через банк», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по упрощенной системе налогообложения для микропредприятий продлится около шести лет. В правительстве России рассчитывают, что такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведёт к снижению непроизводственных издержек. Следовательно, освободившиеся средства будут вкладываться в развитие собственного бизнеса.