Воронеж, 19 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Воронежской области стабилизировалась. Об этом, как сообщили в пресс-службе облправительства, заявил губернатор Александр Гусев 18 ноября на заседании регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Разница между выздоровевшими и вновь заболевшими начала достигать 1,5 тысяч человек. И если мы в пике имели общее количество заболевших больше 44 тысяч, то сейчас это уже менее 30 тысяч человек. Это не значит, что у нас совсем все хорошо, но эти улучшения — результат ограничений, которые мы вводили и которые воронежцы исполняли. Надеюсь, тенденция к улучшению продолжится», — сказал Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 18 ноября в Воронежской области было подтвержждено 746 новых носителей инфекции, общее их число достигло почти 168,3 тыс. человек. Умерли 8 171 ковид-пациент.