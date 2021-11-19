Джакарта, , 09:48 — REGNUM Малайзия, Индонезия, Сингапур и Бруней выступили против участия лидера хунты Мьянмы Мин Аунг Хлаинга в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китая, намеченном на 22 ноября, сообщает Antara.

Китай и страны АСЕАН Ichwan Palongengi

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Мьянма не должна быть представлена на саммите на политическом уровне, пока государство не урегулирует ситуацию в стране и не восстановит демократию.

Министерство иностранных дел Малайзии отказалось комментировать данный вопрос.

Китай поддерживает все стороны в Мьянме в поисках политического решения посредством диалога и будет работать с международным сообществом в усилиях по восстановлению стабильности и продолжению демократических преобразований.

Как сообщало ИА REGNUM, КНР просит Индонезию и другие страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) позволить Мьянме принять участие в саммите АСЕАН-Китай.

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