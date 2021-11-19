Сеул, , 09:47 — REGNUM Индекс цен на товары производителей в Южной Корее продолжает расти на протяжении двенадцати месяцев подряд. Об этом 19 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, в октябре 2021 года индекс цен на товары производителей составил 112,21 пункта, что на 0,8% больше по сравнению с сентябрем текущего года. В годовом исчислении показатель вырос на 8,9%, что является самыми высокими темпами роста с октября 2008 года.

Стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в стране сократилась на 4,7%, однако цена промышленных товаров, напротив, выросла на 1,8%. В частности, стоимость угля и нефтепродуктов выросла на 12,6%, дизельного топлива — на 17,4%, лигроина — на 12,4%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.